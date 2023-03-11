«Локомотив» ведёт в матче с «Ахматом» в 19-м туре Премьер-лиги благодаря голу Сергея Пиняева уже на 11-й минуте противостояния. Тем не менее, удержать этот перевес москвичам будет непросто по причине быстрого удаления в их составе.

На десятой минуте Станислав Магкеев грубо сыграл против Бернарда Бериши и был предупрежден. Спустя еще 10 минут полузащитник неаккуратно размахивало локтями в борьбе за верховой мяч на центральной линии поля и задел голову Ивана Олейникова - вторая желтая карточка.

За что был удален с поля Магкеев - смотрим в видеоролике.