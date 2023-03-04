Дзюба – первый футболист в истории, забивший свыше 150 голов в чемпионате России

Форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба стал первым игроком в истории российского футбола, который перешагнул планку в 150 голов в рамках чемпионата России – теперь у него 151 забитый гол. Фактом делится статистический портал Opta. На втором месте идёт Олег Веретенников - 143 гола, на третьем - Александр Кержаков - 139 голов.

Напомним, что сегодня вечером форвард трижды распечатал ворота «Ростова» на «Ростов Арене» и помог добыть «Локомотиву» ценные три очка в борьбе за выживание. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

Ранее мы сообщали, что хет-трик Дзюбы в официальном матче стал первым для нападающего за 470 дней.

В следующем туре «Локомотив» отправится в гости к грозненскому «Ахмату».