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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба – первый футболист в истории, забивший свыше 150 голов в чемпионате России

04 Марта 2023 • 21:49 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
1 2.05 X 3.75 2 3.35
11.03 16:30

Форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба стал первым игроком в истории российского футбола, который перешагнул планку в 150 голов в рамках чемпионата России – теперь у него 151 забитый гол. Фактом делится статистический портал Opta. На втором месте идёт Олег Веретенников - 143 гола, на третьем - Александр Кержаков - 139 голов.

Напомним, что сегодня вечером форвард трижды распечатал ворота «Ростова» на «Ростов Арене» и помог добыть «Локомотиву» ценные три очка в борьбе за выживание. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

Ранее мы сообщали, что хет-трик Дзюбы в официальном матче стал первым для нападающего за 470 дней.

В следующем туре «Локомотив» отправится в гости к грозненскому «Ахмату».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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АХМАТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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