У «Локомотива» второе удаление за час игры с «Ахматом»

В эти минуты в Грозном «Локомотив» играет против «Ахмата». Команда Михаила Галактионова повела на 11-й минуте после красивого результативного удара от Сергея Пиняева, но в середине первого тайма осталась в меньшинстве после того, как Станислав Магкеев получил ненужную вторую желтую карточку. Ситуация для столичной команды усложнилась на 60-й минуте. Максим Ненахов неаккуратно вел борьбу против Бернарда Бериши в нескольких метрах от своей штрафной и также был во второй раз предупрежден.

На оставшиеся полчаса «Локомотив» остается вдевятером. «Железнодорожники» ведут 1:0.