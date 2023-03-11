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У «Локомотива» второе удаление за час игры с «Ахматом»

11 Марта 2023 • 17:56 Комментировать
Ахмат
0:1
Локомотив Москва
окончен

В эти минуты в Грозном «Локомотив» играет против «Ахмата». Команда Михаила Галактионова повела на 11-й минуте после красивого результативного удара от Сергея Пиняева, но в середине первого тайма осталась в меньшинстве после того, как Станислав Магкеев получил ненужную вторую желтую карточку. Ситуация для столичной команды усложнилась на 60-й минуте. Максим Ненахов неаккуратно вел борьбу против Бернарда Бериши в нескольких метрах от своей штрафной и также был во второй раз предупрежден.

На оставшиеся полчаса «Локомотив» остается вдевятером. «Железнодорожники» ведут 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ахмат Максим Ненахов
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