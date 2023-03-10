Кавазашвили оценил шансы «Локомотива» в матче с «Ахматом»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили порассуждал о предстоящем матче между «Ахматом» и «Локомотивом».

«В Грозном будет очень сложная игра. Но я могу предположить, что «Локомотив» может заслужить ничейный результат», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Встреча 19-го тура Российской премьер-лиги между «Ахматом» и «Локомотивом» пройдет завтра, 11 марта. Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

На данный момент грозненский клуб идет на шестой строчке в чемпионате России, набрав 29 очков, «железнодорожники» — тринадцатые, у них на счету 16 баллов.