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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Билялетдинов поделился прогнозом на матч «Локомотива» и «Ахмата»

09 Марта 2023 • 15:17 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
1 2.10 X 3.60 2 3.30
11.03 16:30

Бывший футболист столичного «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился прогнозом на встречу «железнодорожников» против «Ахмата».

«Будет ли тяжело «Локомотиву» с «Ахматом»? Мне кажется, наоборот, легче. Грозненцы в домашних матчах стараются играть в атакующий футбол. Это скажется на игре «Локомотива», и футболисты будут использовать эти свободные зоны в обороне «Ахмата», — заявил экс-полузащитник английского «Эвертона» в интервью изданию«РБ Спорт». По его мнению, «железнодорожники» хорошо подготовились к возобновлению сезона, что видно по первым встречам в рамках РПЛ и Кубка России.

Напомним, что «Локомотив» в 18 туре обыграл «Ростов» со счётом 3:1, выйдя на 13-е место в турнирной таблице чемпионата. Следующая встреча против «Ахмата» пройдёт в субботу, 11 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динияр Билялетдинов Ахмат
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АХМАТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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