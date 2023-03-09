Билялетдинов поделился прогнозом на матч «Локомотива» и «Ахмата»

Бывший футболист столичного «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился прогнозом на встречу «железнодорожников» против «Ахмата».

«Будет ли тяжело «Локомотиву» с «Ахматом»? Мне кажется, наоборот, легче. Грозненцы в домашних матчах стараются играть в атакующий футбол. Это скажется на игре «Локомотива», и футболисты будут использовать эти свободные зоны в обороне «Ахмата», — заявил экс-полузащитник английского «Эвертона» в интервью изданию«РБ Спорт». По его мнению, «железнодорожники» хорошо подготовились к возобновлению сезона, что видно по первым встречам в рамках РПЛ и Кубка России.

Напомним, что «Локомотив» в 18 туре обыграл «Ростов» со счётом 3:1, выйдя на 13-е место в турнирной таблице чемпионата. Следующая встреча против «Ахмата» пройдёт в субботу, 11 марта.