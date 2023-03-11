Сычёв рассказал, почему сперва поддержал переход РФС в Азию

Бывший российский нападающий Дмитрий Сычёв рассказал, почему ранее поддерживал идею перехода РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Эта тема особенно остро, напомним, обсуждалась в конце прошлого календарного года.

«Я это мнение тогда высказал на эмоциях, не проанализировав всю ситуацию. Главным моим доводом было то, что сборной надо было где-то играть, практиковаться в официальных матчах», - цитирует бывшего форварда Sport24.

Сычёв добавил, что спустя некоторое время проанализировал всю ситуацию и понял, что смена футбольной конфедерации – не очень хороший вариант, поэтому сейчас у РФС одна единственная стратегия – оставаться в УЕФА и ждать возвращения сборной и клубов в официальные турниры.