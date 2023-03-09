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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Писарский: «Дзюба, как и я, ярко ворвался в сезон»

09 Марта 2023 • 10:55 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
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11.03 16:30

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский поделился мнением об игре форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы, который в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1) отметился тремя забитыми мячами.

«Ярко ворвался в сезон, как и я, в принципе. Мне нравилась и нравится сейчас его игра. Работает, старается, пытается помочь команде», — цитирует Писарского Metaratings.

Напомним, Дзюба пополнил состав «Локомотива» 8 февраля. За «железнодорожников» 34-летний форвард успел провести три игры и забить три гола. На счету 27-летнего Писарского два мяча в тех же трёх играх в футболке самарской команды.

После 18 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 20 набранных очков. Преимущество самарцев над 13-м «Локомотивом» составляет четыре балла.    

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Артём Дзюба Владимир Писарский
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