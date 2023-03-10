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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сычёв — о «Локомотиве» в первой части сезона: «Хуже быть не могло»

10 Марта 2023 • 12:33 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
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11.03 16:30

Бывший футболист столичного «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о выступлении команды в первой половине сезона Премьер-лиги.

«Разница в сравнении с первой частью сезона уже есть. Хуже быть не могло! По первым играм трудно однозначно сказать, во что будет играть «Локомотив». Но то, что команда хорошо готова физически — факт», — заявил экс-нападающий российской национальной команды в интервью изданию Sport24. Сычёв отметил, что подготовка команды и качественные усиления зимой должны дать результат во второй половине сезона.

Напомним, что после первой части нынешней кампании Премьер-лиги «железнодорожники» находились на 14-м месте в таблице РПЛ. В первом же матче весенней части «Локомотив» выиграл у «Ростова» со счётом 3:1, поднявшись на одну строчку.

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Локомотив Москва Дмитрий Сычёв
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