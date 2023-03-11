«Ахмат» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 19-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Ахмат» и «Локомотив».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ахмат - Локомотив Москва
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Протокол игры
Шелия Гиорги•Шатара Милош•Семёнов Андрей•Уциев Ризван•Харин Евгений•Швец Антон•Бериша Бернард•Олейников Иван•Тимофеев Артём•Садулаев Лечи•Агаларов Гамид
Лантратов Илья•Конти Херман•Кузьмичёв Иван•Магкеев Станислав•Ненахов Максим•Глушенков Максим•Карпукас Артём•Тикнизян Наир•Пиняев Сергей•Дзюба Артём•Камано Франсуа
11 марта. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
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