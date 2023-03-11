Сёмин отреагировал на высказывания Смородской

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слова экс-президента московского клуба Ольги Смородской, ранее заявившей, что не жалеет о том, что не сработалась со специалистом.

«Как я отношусь к высказываниям Смородской в мой адрес? Я это не комментирую. Мне неинтересно об этом говорить», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, что Смородская занимала пост президента «Локомотива» с 2010 по 2016 год. В период её правления «железнодорожники» выиграли Кубок России.

После 18 туров текущего розыгрыша РПЛ «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Сегодня, 11 марта, «красно-зелёные» встретятся с «Ахматом». Начало — 16:30 по московскому времени.