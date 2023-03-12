Бышовец: «Локомотив» хорошо подготовлен физически»

Известный российский специалист Анатолий Бышовец прокомментировал прогресс «Локомотива».

Специалист заявил, что «железнодорожников» в значительной степени усилил приход молодых игроков, в том числе Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

По словам эксперта, хорошо видна работа «красно-зелёных» по улучшению своих атакующих действий.

«Надо отдать должное - команда хорошо подготовлена физически, функциональное состояние на высоком уровне», - приводит слова Бышовца «Матч ТВ».

Именно в этом Анатолий Бышовец видит причину победы «Локомотива» над «Ахматом» вдевятером (1:0).