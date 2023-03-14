Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шалимов: «Ахмат» играл полчаса против девятерых, поэтому у болельщиков есть разочарование»

14 Марта 2023 • 16:31 Комментировать
Ахмат
0:1
Локомотив Москва
окончен

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался после поражения «Ахмата» в матче 19-го тура РПЛ от «Локомотива» (0:1).

«Ахмат» играл полчаса против девятерых, и в связи с этим есть разочарование у болельщиков. Но у команды нет навыка игры в таких условиях, а соперник, напротив, выбирает единственный вариант и отбивается», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Ахмат» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков за 19 туров. «Локомотив» идет на 12-й строчке, имея в своем активе 19 баллов.

В следующем туре грозненский клуб сыграет с «Крыльями Советов», а «железнодорожники» примут «Краснодар».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Игорь Шалимов Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Марта
16:39 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Бальде — боец, он готов конкурировать за место в составе «Спартака»
16:31 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Ахмат» играл полчаса против девятерых, поэтому у болельщиков есть разочарование»
16:21 · Россия. Премьер-лига
Юран: Матчи с «Уралом» и «Факелом» не убедили в том, что «Спартак» может сейчас стать золотым
15:56 · Россия. Премьер-лига
​Малком назвал самые запоминающиеся матчи за «Зенит»
15:55 · Кубок России
Гранат: «Локомотив» — явный фаворит в матче с «Акроном»
15:47 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Глушаков — настоящий профессионал»
15:39 · Россия. Премьер-лига
Юран — о результативности Агаларова: «Сказалась смена команды, в «Уфе» он был лидером»
15:31 · Россия. Премьер-лига
«Похоже, сами игроки не очень понимают, чего от них хочет Йоканович» — Юран
15:27 · Россия. Премьер-лига
​Малком – о гонке бомбардиров: «Главное – брать титулы с «Зенитом»
15:22 · Россия. Премьер-лига
​Малком: «Даже снег и холод меня больше не смущают»
15:20 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Акинфеев — настоящая легенда»
14:46 · Россия. Премьер-лига
​Кавазашвили пророчит чемпионство «Спартаку»
14:37 · Кубок России
Гришин: Приоритет ЦСКА — выиграть Кубок России
14:21 · Кубок России
Дасаев: «Спартак» должен выиграть «Урал»
14:10 · Кубок России
Тарханов: «Жду победы «Урала» над «Спартаком»
Все новости
Рекомендуем