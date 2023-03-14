Шалимов: «Ахмат» играл полчаса против девятерых, поэтому у болельщиков есть разочарование»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался после поражения «Ахмата» в матче 19-го тура РПЛ от «Локомотива» (0:1).

«Ахмат» играл полчаса против девятерых, и в связи с этим есть разочарование у болельщиков. Но у команды нет навыка игры в таких условиях, а соперник, напротив, выбирает единственный вариант и отбивается», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Ахмат» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков за 19 туров. «Локомотив» идет на 12-й строчке, имея в своем активе 19 баллов.

В следующем туре грозненский клуб сыграет с «Крыльями Советов», а «железнодорожники» примут «Краснодар».