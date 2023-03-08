В «Бешикташе» подтвердили, что предлагали за Баринова только 1,5 миллиона евро

Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи отреагировал на слова спортивного директора «Локомотива» Дмитрия Ульянова, ранее заявившего, что турецкий клуб предлагал за полузащитника Дмитрия Баринова лишь 1,5 миллиона евро. Ульянов назвал такое предложение недостойным.

Казанчи подтвердил эту информацию, отметив, что в «Бешикташе» понимают недовольство руководства московского клуба, поскольку Баринов является важным игроком для «красно-зелёных».

«У нас тоже есть определённый бюджет. Мы не знаем, сколько они хотели за игрока. «Локомотив» отклонил предложение на 1,5 миллиона евро, и мы просто закрыли дело», — приводит слова Казанчи Sport24.

В текущем сезоне 26-летний Баринов провёл за «Локомотив» 23 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт россиянина с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2024 года.