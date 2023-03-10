Булыкин: «Самое главное для Дзюбы — забивать, а для «Локомотива» — побеждать»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин дал свой прогноз на предстоящее очное противостояние московского «Локомотива» и «Ахмата» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги.

Бывший футболист также признался, что ожидает очередных голов от форварда москвичей Артёма Дзюбы.

«Жду победы «Локомотива» и хорошей игры, какая была против «Спартака» или «Ростова». Будет интересно посмотреть этот матч. От Дзюбы жду голов, которые будут приносить пользу команде. Тогда и он, и команда почувствуют уверенность. Для Артёма самое главное — забивать, а для «Локомотива» — побеждать», — сказал Булыкин в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, что ранее в матче 18-го тура против «Ростова» 34-летний Дзюба оформил хет-трик, а «железнодорожники» одержали победу со счётом 3:1.

Игра между «Локомотивом» и «Ахматом» состоится 11 марта. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.