«Локомотив» останется в РПЛ» — Булыкин

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, смогут ли «железнодорожники» сохранить свою прописку в РПЛ.

«Конечно же, «Локомотив» останется. Думаю, об этом вообще мало разговоров с учетом того, какой состав команды у «Локомотива». Он явно сильнее, чем у конкурентов», — заявил Булыкин Rusfootball. По мнению эксперта, после больших перемен «железнодорожники» будут подниматься наверх.

«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 16 набранных очков. В предстоящем матче столичный клуб встретится в гостях с «Ахматом». Игра состоится 11 марта, начало поединка запланировано на 16:30 по мск.

