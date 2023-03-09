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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» останется в РПЛ» — Булыкин

09 Марта 2023 • 20:17 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
1 2.10 X 3.60 2 3.30
11.03 16:30

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, смогут ли «железнодорожники» сохранить свою прописку в РПЛ.

«Конечно же, «Локомотив» останется. Думаю, об этом вообще мало разговоров с учетом того, какой состав команды у «Локомотива». Он явно сильнее, чем у конкурентов», — заявил Булыкин Rusfootball. По мнению эксперта, после больших перемен «железнодорожники» будут подниматься наверх.

«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 16 набранных очков. В предстоящем матче столичный клуб встретится в гостях с «Ахматом». Игра состоится 11 марта, начало поединка запланировано на 16:30 по мск.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин
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