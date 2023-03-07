Агент Богосаваца: «Надеюсь, что через две недели он будет готов вернуться к тренировкам»

Младен Ратковица, представитель футболиста «Ахмата» Мирослава Богосаваца, назвал сроки восстановления своего клиента.

«Я надеюсь, что недели через две он будет готов вернуться к тренировкам, но точных дат сейчас никто не назовёт. Нельзя сказать, что проблема очень серьёзная, но болевые ощущения продолжают беспокоить», — заявил агент сербского защитника в интервью изданию «РБ Спорт». Также Ратковица рассказал, что в последние три недели у Мирослава лишь усиливалась боль в пятке, поэтому сложно сказать, когда игрок сможет выйти на поле.

Напомним, что Богосавац выступает за «Ахмат» с 2020 года. В нынешнем сезоне защитник провёл в футболке грозненцев 20 матчей в рамках всех состязаний, отдав две результативные передачи.