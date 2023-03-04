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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба впервые за 470 дней оформил хет-трик в официальном матче

04 Марта 2023 • 21:23 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
1 2.05 X 3.75 2 3.35
11.03 16:30

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба оформил хет-трик в официальном матче впервые за 470 дней. Как сообщает «Чемпионат», в последний раз, до сегодняшнего дня нападающий оформлял хет-трик в позапрошлом году – 19 ноября 2021 года он, выступая ещё за «Зенит», забил три гола в ворота «Нижнего Новгорода».

Напомним, что «Локо» продолжает обыгрывать «Ростов» на «Ростов Арене» в рамках РПЛ, к концу подходит вторая половина встречи, на табло – 3:1. Следите за событиями встречи в трансляции портала Liveresult.ru.

Ранее Дзюба уже сыграл два официальных матча за «Локо», однако тогда в ворота «Спартака» в рамках Кубка России забить форварду не удалось.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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