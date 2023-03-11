Билялетдинов рассказал, как необходимо сыграть «Локомотиву» в матче с «Ахматом»

Экс-полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о том, как должны сыграть «железнодорожники» в матче 19-го тура РПЛ против «Ахмата», который пройдёт в Грозном.

«Ахмат» дома играет в атакующий футбол, поэтому «Локомотиву» надо будет аккуратно сыграть в обороне. При этом у «Локомотива» будет мотивация набрать три очка даже при таком непростом выезде», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Матч «Ахмат» — «Локомотив» состоится сегодня, 11 марта. Начало — в 16:30 по московскому времени. На данный момент «железнодорожники» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от шестого «Ахмата» на 13 очков.