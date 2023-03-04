Губерниев: «Дзюба молодец, но ещё больший молодец – Нагорных»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев похвалил форварда Артёма Дзюбу и руководство московского «Локомотива» за зимнее пополнение в составе.

«Дзюба – огромный молодец, показал свой уровень, но это и огромный успех Юрия Нагорных, председателя совета директоров «Локомотива» и его команды. Великолепный менеджмент, молодцы, что поверили в футболиста. Это начало большого пути», - цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Дзюба сегодня благодаря хет-трику принёс «Локомотиву» ценную победу над не самым слабым соперником - «Ростовом» - 3:1. Эта игра стала лишь третьей официальной для 34-летнего форварда после перехода в стан «железнодорожников» в начале прошедшего февраля.

Благодаря победе «Локомотив» поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.