Дзюба упрочил лидерство в РПЛ по числу хет-триков

Форвард столичного «Локомотива» Артём Дзюба упрочил своё лидерство среди игроков РПЛ по числу оформленных хет-триков. Теперь их у нападающего стало шесть. Сегодня вечером, напомним, Дзюба огорчил свой бывший клуб – «Ростов», забив три мяча в ворота «жёлто-синих» на «Ростов Арене».

Что любопытно, по четыре хет-трика оформили несколько других игроков, ранее выступавших в РПЛ – это экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав, бывшие зенитовцы Соломон Рондон и Александр Кержаков, а также Дмитрий Кириченко и Олег Гарин.

Напомним, что благодаря забитым сегодня голам Дзюба стал единственным игроком в истории российского футбола, у которого набралось свыше 150 голов в рамках чемпионата России.