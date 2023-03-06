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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черчесов — о Дзюбе: «Никогда в нём не сомневался»

06 Марта 2023 • 16:15 Комментировать
Ахмат
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Локомотив Москва
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11.03 16:30

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе, который в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1) забил три мяча.

«Никогда в нём не сомневался, и он доказывает свою состоятельность. Я рад, что он опять оказался в хорошем клубе и может продолжить карьеру», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Также специалист отметил, что «Ференцварош» финансово не может позволить себе игрока уровня Дзюбы. По этой причине 34-летний россиянин так и не перешёл в венгерский клуб. Напомним, что нападающий выступал под руководством Черчесова в составе национальной сборной России.

Текущий сезон Дзюба начинал в составе турецкого клуба «Адана Демирспор», с которым расторг контракт в начале ноября прошлого года. 8 февраля форвард подписал соглашение с «Локомотивом».  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Станислав Черчесов Артём Дзюба
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