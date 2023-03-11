​Дзюба стал капитаном «Локомотива» в матче с «Ахматом»

В субботу «Локомотив» проводит гостевой матч против «Ахмата» в рамках 19-го тура чемпионата России. Капитан «железнодорожников» Дмитрий Баринов пропускает игру по причине дисквалификации. С капитанской повязкой на поле вышел Станислав Магкеев, но уже в средине первого тайма он был удалён за две жёлтые карточки.

После удаления Станислава Магкеева капитанская повязка перешла к нападающему Артёму Дзюбе. Для 34-летнего футболиста это только четвёртый матч за «Локо» после зимнего трансфера, но он быстро стал одним из лидеров.

Следить за матчем между «Ахматом» и «Локомотивом» можно в текстовой трансляции.