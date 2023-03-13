Ларин поздравил Пиняева с дебютным голом за «Локомотив»

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин высказался о первом голе нападающего Сергея Пиняева за «Локомотив». Напомним, минувшей зимой 18-летний футболист перебрался в стан «железнодорожников» из «Крыльев Советов». В матче 19-го тура РПЛ Пиняев отметился забитым мячом в ворота «Ахмата» (1:0).

«Поздравляю Пиняева с дебютным голом за «Локомотив», который оказался единственным и победным в тяжелейшей игре против «Ахмата». Также нельзя не отметить идеальную голевую передачу Глушенкова, браво», — написал Ларин в социальной сети.

Благодаря победе в 19-м туре РПЛ «Локомотив» набрал 19 баллов и выбрался из зоны стыковых матчей. Команда Михаила Галактионова поднялась на 12-е место.