Карпукас: «Дзюба и Смольников нам очень помогают»

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался о роли возрастных новичков своей команды – Артёма Дзюбы и Игоре Смольникове. Оба бывших зенитовца в 34 года пополнили довольно молодой по составу «Локомотив» Михаила Галактионова, подписав в феврале краткосрочные контракты до конца текущего сезона.

«Дзюба берёт на себя роль лидера в команде и этим помогает нам, молодым игрокам. У нас вообще достаточно молодая команда, поэтому и Дзюба, и Смольников очень сильно помогают нам как в раздевалке, так и на поле», - цитирует Карпукаса «Матч ТВ».

Дзюба, напомним, уже забил первые голы за «Локомотив», оформив хет-трик в ворота не самого простого соперника – «Ростова».