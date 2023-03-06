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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов назвал причину невызова Дзюбы в сборную России

06 Марта 2023 • 21:02 Комментировать
Ахмат
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Локомотив Москва
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11.03 16:30

Бывший спартаковец Андрей Тихонов порассуждал о причинах невызова форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в сборную России на сбор, который запланирован с 19 по 28 марта.

«Полагаю, что если главный тренер сборной говорит, что игроков старше 30 лет вызывать не собирается, то Дзюба не подходит, так и будет. Не известно и то, когда сборная России вообще будет играть официальные матчи и в каком состоянии к тому времени будет Дзюба», - цитирует Тихонова ТАСС.

Напомним, что Дзюбе менее чем через полгода исполнится уже 35 лет. Минувшей зимой он до конца сезона подписал трудовое соглашение с московским «Локомотивом».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Тихонов Артём Дзюба
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