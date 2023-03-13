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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников: «Есть чувство, что «Локомотив» возрождается» эксклюзив

13 Марта 2023 • 15:16 Комментировать
Ахмат
0:1
Локомотив Москва
окончен

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги 19-го тура РПЛ.

- Какое для вас главное событие прошедшего тура?

- Победа «Локомотива» в меньшинстве. Это был героический поступок всех игроков. Все бились самоотверженно. Тем более, «Ахмат» - хорошая команда. У меня возникло чувство, что команда возрождается. Самое главное - чтобы не было спада. Если смотреть на ближайших соперников, «Локомотив» их превосходит по игре и составу.

- Что вам сейчас больше всего нравится в игре «железнодорожников»?

- Движение. Физически команда явно добавила. Плюс хорошие покупки, которые оправдывают себя. Ребята умеют сражаться, играть на результат. Плюс индивидуальное мастерство футболистов.

- Промес забил свой сотый мяч за «Спартак», сделав дубль в ворота «Факела». Как оцените это событие?

- Знаменательное. Промес – топ-игрок, как Малком для «Зенита». У них идет борьба за звание лучшего бомбардира. Квинси забил два хороших мяча. Плюс его команда выиграла. Это тоже положительный момент. Если бы он два мяча забил, а «Спартак» сыграл вничью, было бы грустно.

- Удивились, что «Факел» чуть не отобрал у команды Абаскаля очки?

- Это говорит об уровне нашего чемпионата. Все команды бьются. Интересно следить. Никого нельзя отнести к явным аутсайдерам. Те же «Химки» чуть не преподнесли сюрприз в Питере.

- Выходит, команда Гогниева не так безнадежна?

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- Нет. В матче с «Зенитом» был виден рисунок стиля Гогниева. В первой встрече с «Факелом» было непонятно. А здесь на хорошем поле он вырисовывался, даже несмотря на то, что им противостоял чемпион. Была видна манера игры Гогниева, что он хочет донести до своих ребят, и в чем-то это получилось. Понятно, что по уровню соревноваться с «Зенитом» сложно. «Химкам» не хватило опыта и мастерства, чтобы удержать в конце ничью. А так они молодцы. Взяли несколько качественных легионеров, наиграли на сборах схему, которую хочет Гогниев.

- Мы видим, что «Факел» борется, «Химки». А вот о «Торпедо» тяжело так сказать. Оно проиграло «Уралу» и, похоже, окончательно тонет?

- «Торпедо» тяжело. С «Краснодаром» «автозаводцы» взяли очко. А что касается «Урала», мы видели, что даже «Спартаку» было с ним очень сложно. А в этом матче «Урал» смотрелся чуть получше. К тому же повлияла ошибка вратаря, который на выходе не поймал мяч. И уже 0:1. Плюс в конце торпедовцы не забили несколько хороших моментов. А так я бы не сказал, что по игре они безнадежны. Видено, что ребята бьются в каждом матче. Просто соперники не совсем легкие. Сейчас вообще каждый матч непредсказуемый. Взять встречу «Ростова» и «Пари НН». До последней минуты было непонятно, кто выиграет.

- «Краснодар» победил «Динамо», забив три мяча. Неожиданный результат для вас?

- Нет. Я, конечно, думал перед этой встречей, что «быки» будут играть с преимуществом, но первый тайм показал, что «Динамо» настроено очень решительно. Удаление Нгамалё все изменило. В равных составах «Краснодар» мог не выиграть.

- ЦСКА крупно обыграл «Крылья Советов», хотя все ждали упорной и равной борьбы. Почему получился такой результат?

- Самарцы прошли пик формы. Они хорошо подготовились к старту чемпионата, но все матчи невозможно провести на одном уровне. С «Динамо» «крылышки» сыграли хорошо, а здесь был какой-то провал, и физический, и эмоциональный. А ЦСКА был злой после поражения от «Сочи» и «Краснодара». Федотов здорово все наладил в команде. Поражения, конечно, случаются, но вчера не было сомнений, что ЦСКА победит по игре.

Елена Григорьевская

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Локомотив Москва Дмитрий Сенников
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