Мор: «Не удивлён невызову Дзюбы в сборную, но красивая бы получилась история»

Бывший спартаковец Эдуард Мор заявил, что ожидал решения Валерия Карпина не вызвать форварда «Локомотива» Артёма Дзюбу в национальную сборную на мартовский сбор. Напомним, что Дзюбы не оказалось даже в расширенном списке из 41 игрока, который днём 6 марта огласила пресс-служба сборной России.

«Так и ждал, что Дзюбы не будет в списке, но красивая была бы история. Прибыл в Ростов-на-Дону, забил три мяча прямо на глазах главного тренера сборной. Но, в любом случае, это решение Валерия Карпина – значит, так тому и быть», - цитирует Мора «Матч ТВ».

Дзюба, напомним, расстроил «Ростов» и Валерия Карпина своим хет-триком в ворота «жёлто-синих» в субботу, 4 марта.