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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мор: «Не удивлён невызову Дзюбы в сборную, но красивая бы получилась история»

07 Марта 2023 • 00:43 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
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11.03 16:30

Бывший спартаковец Эдуард Мор заявил, что ожидал решения Валерия Карпина не вызвать форварда «Локомотива» Артёма Дзюбу в национальную сборную на мартовский сбор. Напомним, что Дзюбы не оказалось даже в расширенном списке из 41 игрока, который днём 6 марта огласила пресс-служба сборной России.

«Так и ждал, что Дзюбы не будет в списке, но красивая была бы история. Прибыл в Ростов-на-Дону, забил три мяча прямо на глазах главного тренера сборной. Но, в любом случае, это решение Валерия Карпина – значит, так тому и быть», - цитирует Мора «Матч ТВ».

Дзюба, напомним, расстроил «Ростов» и Валерия Карпина своим хет-триком в ворота «жёлто-синих» в субботу, 4 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба Эдуард Мор
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