Корнеев: «Дзюба ошибок не прощает»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев оценил игру Артёма Дзюбы в победном матче «Локомотива» против «Ростова» (3:1), игра состоялась, напомним, сегодня вечером на газоне «Ростов Арены».

«Дзюба – очень качественный футболист, который и в первой игре со «Спартаком» за «Локомотив» был одним из лучших на поле. С каждым разом он всё больше двигается и всё больше работает на свою команду, а ошибки в обороне не прощает», - цитирует Корнеева «Матч ТВ».

Ранее наставник «Ростова» Валерий Карпин отметил, что линия обороны его коллектива полностью провалила игру после 25-й минуты матча.

Следующий матч «Локомотив» с Дзюбой на острие атаки проведёт тоже в гостях, но против грозненского «Ахмата».