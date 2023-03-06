Борис Игнатьев признался, что тоже бы не вызвал Дзюбу в сборную

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что солидарен с Валерием Карпиным, который не включил форварда «Локомотива» Артёма Дзюбу даже в расширенный список сборной России на мартовский сбор.

«Полагаю, невызов Дзюбы в сборную вполне справедлив. Пока он не убедил Карпина. Но Артём — мастер гола. На месте Карпина я бы тоже не вызвал Дзюбу, мне в составе нужен тот человек, на которого через пару-тройку лет я мог бы рассчитывать», - рассказал Игнатьев «Чемпионату». Дзюбе, добавим, уже 34 года.

Напомним, что Дзюба в минувшие выходные отличился хет-триком в ворота «Ростова» в рамках РПЛ, это были его первые голы за столичный «Локомотив», куда он перебрался в прошедшем феврале.