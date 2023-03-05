Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сколько голов забьёт Дзюба в РПЛ

05 Марта 2023 • 13:41 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
1 2.05 X 3.75 2 3.35
11.03 16:30

Артём Дзюба блеснул в субботу вечером, оформив хет-трик в матче чемпионата России против «Ростова». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает дальнейшие перспективы форварда «Локомотива» в этом сезоне. Сколько же ещё голов ждать от Дзюбы в РПЛ весной?

Дзюба вернулся

Всего несколько дней назад Артём Дзюба дал интервью Нобелю Арустамяну. Интервью быстро разлетелось на цитаты, а Дзюба получил в свой адрес очередную порцию критики и насмешек. В ходе беседы с Нобелем от Артёма досталось многим – Сергею Семаку, Унаи Эмери, Андрею Талалаеву, Вячеславу Малафееву… В общем, получилось остро и даже скандально.

В своей карьере Дзюба не раз доказывал, что критика только добавляет ему мотивации, делает его злее. И вот, поймав новую волну «хейта», нападающий выстрелил. В первом же матче за «Локомотив» в Премьер-лиге Дзюба стал автором трёх забитых голов. Тем самым Артём показал, что он всё ещё может не только давать громкие интервью, но и приносить пользу на футбольном поле.

Хет-триком в гостевом матче против «Ростова» Артём Дзюба заставил критиков замолчать. Вопрос в том, надолго ли. Если дальше 34-летний форвард не будет забивать, то злые языки наверняка активизируются снова. Так что Дзюбе придётся доказывать в каждом матче.

Сколько голов забьёт Дзюба

Впереди ещё 12 туров чемпионата России. Давайте посмотрим, против каких команд, и на каких полях «Локомотиву» с Артёмом Дзюбой на острие предстоит столкнуться. Список соперников «железнодорожников» в РПЛ выглядит так: «Ахмат» (в гостях), «Краснодар» (дома), «Пари НН» (г), «Зенит» (д), «Оренбург» (г), ЦСКА (г), «Химки» (д), «Сочи» (д), «Крылья Советов» (г), «Факел» (д), «Динамо» (г), «Торпедо» (д).

Есть ощущение, что Артём Дзюба будет продолжать забивать в чемпионате России. Во-первых, 34-летний нападающий серьёзно мотивирован и голоден к игре. Во-вторых, Дзюбе полностью доверяет Михаил Галактионов – в трёх матчах за «Локомотив» с учётом кубковых форвард провёл на поле 255 минут из 270. В-третьих, обновлённые «железнодорожники» будут особенно стараться весной после лютого провала в первой части сезона. Соединив эти три фактора, можно вообразить примерно такую картину: «Локомотив» несётся, Дзюба получает много игрового времени на острие атаки и максимально старается себя проявить.

Конечно, вряд ли Дзюба будет забивать по несколько голов в каждом матче. Едва ли можно ожидать, что форвард «Локомотива» сможет ворваться в гонку бомбардиров Премьер-лиги. Там сейчас троевластие – Владимир Писарский, Квинси Промес и Малком забили по 14 голов. Дзюба наверняка не успеет наколотить так много и даже больше, ведь каждый из этой тройки наверняка ещё будет отмечаться голами в оставшихся турах. Но вот пробить отметку в 10 голов в этом сезоне Премьер-лиги Дзюбе по силам. Именно двузначного числа забитых мячей можно ожидать от нападающего «Локомотива». А как считаете вы?

Александр Тихий

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Динамо Москва Динамо Москва
Крылья Советов Крылья Советов
0
0
1.86 3.70 4.30
Видео
05.03.23 в 16:30
Краснодар Краснодар
Торпедо Москва Торпедо Москва
1.45 4.80 7.00
Видео
05.03.23 в 19:30
Сочи Сочи
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.10 3.75 2.21
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Марта
14:58 · Россия. Премьер-лига
​Орлов: «Спартак» в матче с «Уралом» не наиграл на победу»
14:56 · Россия. Первая лига
«Енисей» добыл волевую победу в матче с «Волгарём»
14:47 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Если не можете выиграть дома у «Урала», вы не должны винить арбитров»
14:42 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» наказали Шунина за ошибку, но арбитр отменил уже второй гол в ворота «Динамо»
14:35 · Кубок России
Президент «Урала» верит в выход в финал Пути РПЛ Кубка России
14:34 · Россия. Премьер-лига
​Салихова оценила Дзюбу и Карпина
14:28 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Возвращение Конате зависит не только от него самого, но и от доктора»
14:24 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» быстро забили гол «Динамо», но судья его не засчитал
14:21 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Если другие лидеры РПЛ будут терять очки, они ещё больше помогут «Зениту»
14:11 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Для меня нет сенсации в таком выступлении Дзюбы»
14:05 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Если «Локомотив» будет на ходу, то Дзюба поможет выбраться из зоны стыков»
14:03 · Россия. Первая лига
Рестарт Первой лиги начался с разгромной победы «Уфы»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Йоканович: «Сегодня возможность сделать шаг вперёд и улучшить качество нашей игры»
13:56 · Россия. Премьер-лига
Корниленко назвал топ-3 лучших нападающих России
13:54 · Россия. Премьер-лига
​Баринов допускает, что Дзюба выведет «Локомотив» на матч в качестве капитана
Все новости
Рекомендуем