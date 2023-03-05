​Сколько голов забьёт Дзюба в РПЛ

Артём Дзюба блеснул в субботу вечером, оформив хет-трик в матче чемпионата России против «Ростова». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает дальнейшие перспективы форварда «Локомотива» в этом сезоне. Сколько же ещё голов ждать от Дзюбы в РПЛ весной?

Дзюба вернулся

Всего несколько дней назад Артём Дзюба дал интервью Нобелю Арустамяну. Интервью быстро разлетелось на цитаты, а Дзюба получил в свой адрес очередную порцию критики и насмешек. В ходе беседы с Нобелем от Артёма досталось многим – Сергею Семаку, Унаи Эмери, Андрею Талалаеву, Вячеславу Малафееву… В общем, получилось остро и даже скандально.

В своей карьере Дзюба не раз доказывал, что критика только добавляет ему мотивации, делает его злее. И вот, поймав новую волну «хейта», нападающий выстрелил. В первом же матче за «Локомотив» в Премьер-лиге Дзюба стал автором трёх забитых голов. Тем самым Артём показал, что он всё ещё может не только давать громкие интервью, но и приносить пользу на футбольном поле.

Хет-триком в гостевом матче против «Ростова» Артём Дзюба заставил критиков замолчать. Вопрос в том, надолго ли. Если дальше 34-летний форвард не будет забивать, то злые языки наверняка активизируются снова. Так что Дзюбе придётся доказывать в каждом матче.

Сколько голов забьёт Дзюба

Впереди ещё 12 туров чемпионата России. Давайте посмотрим, против каких команд, и на каких полях «Локомотиву» с Артёмом Дзюбой на острие предстоит столкнуться. Список соперников «железнодорожников» в РПЛ выглядит так: «Ахмат» (в гостях), «Краснодар» (дома), «Пари НН» (г), «Зенит» (д), «Оренбург» (г), ЦСКА (г), «Химки» (д), «Сочи» (д), «Крылья Советов» (г), «Факел» (д), «Динамо» (г), «Торпедо» (д).

Есть ощущение, что Артём Дзюба будет продолжать забивать в чемпионате России. Во-первых, 34-летний нападающий серьёзно мотивирован и голоден к игре. Во-вторых, Дзюбе полностью доверяет Михаил Галактионов – в трёх матчах за «Локомотив» с учётом кубковых форвард провёл на поле 255 минут из 270. В-третьих, обновлённые «железнодорожники» будут особенно стараться весной после лютого провала в первой части сезона. Соединив эти три фактора, можно вообразить примерно такую картину: «Локомотив» несётся, Дзюба получает много игрового времени на острие атаки и максимально старается себя проявить.

Конечно, вряд ли Дзюба будет забивать по несколько голов в каждом матче. Едва ли можно ожидать, что форвард «Локомотива» сможет ворваться в гонку бомбардиров Премьер-лиги. Там сейчас троевластие – Владимир Писарский, Квинси Промес и Малком забили по 14 голов. Дзюба наверняка не успеет наколотить так много и даже больше, ведь каждый из этой тройки наверняка ещё будет отмечаться голами в оставшихся турах. Но вот пробить отметку в 10 голов в этом сезоне Премьер-лиги Дзюбе по силам. Именно двузначного числа забитых мячей можно ожидать от нападающего «Локомотива». А как считаете вы?

Александр Тихий