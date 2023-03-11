​Дзюба попал в основной состав «Локомотива» на матч в Грозном

В субботу вечером «Локомотив» проведёт гостевой матч 19-го тура чемпионата России против «Ахмата». Наставник «железнодорожников» Михаил Галактионов включил в стартовый состав своей команды таких игроков:

Лантратов, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Кузьмичёв, Конти, Карпукас, Глушенков, Пиняев, Камано, Дзюба.

Как видим, зимний новичок «Локомотива» Артём Дзюба снова попал в основной состав команды. В прошлой игре против «Ростова» форвард оформил хет-трик.

Матч между «Ахматом» и «Локомотивом» начнётся в 16:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.