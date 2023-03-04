Скончался переводчик «Локомотива», проработавший в клубе семь лет

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча против «Ростова» на выезде (3:1) сообщил о смерти клубного переводчика «железнодорожников» Мурата Сасиева. 47-летний переводчик трудился в команде с 2016 года.

«Пришла трагическая весть – скончался наш переводчик Мурат Сасиев. Только об этом узнали. Он давно работал в «Локомотиве», был душой команды. Большой шок и удар для нас всех», - рассказал Галактионов «Матч ТВ».

Благодаря победе над «Ростовом» «Локомотив» поднялся на одну строчку выше в турнирной таблице, заняв 13-е место и обойдя «Факел».