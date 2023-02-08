Полный провал селекции «Локомотива»: Почему подписание Дзюбы выглядит странным

Артём Дзюба в ближайшее время станет игроком «Локомотива». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» удивляется такому выбору «железнодорожников».

Судя по всему, эпопея Артёма Дзюбы с поиском нового клуба завершена, и в ближайшее время он присоединится к «Локомотиву». Экс-форварда сборной России сватали в «Торпедо» и «Нижний Новгород», и приход в любой из этих клубов выглядит понятным и очевидным. Однако для «Локомотива» как для клуба подписание Дзюбы – это загадка.

На рынке ни для кого не секрет, что «железнодорожники» активно искали форварда в последнее время. Причём «Локомотив» хотел мощного нападающего, на которого можно будет забрасывать мячи. Естественно, Дзюбу сразу предлагали москвичам, но там сомневались. «Локомотив» пытался найти другой вариант, но клуб, с одной стороны, был ограничен в ресурсах, с другой – не хотел рисковать. «Железнодорожники» рискуют вылететь в ФНЛ, так что приобретать дорогого нападающего, вешать серьёзный контракт не хотелось.

На самом деле эта ситуация удивляет сразу с нескольких сторон. С одной стороны, удивительно, что «Локомотив» в принципе искал форварда на совсем короткий срок. Как сообщается, с Дзюбой соглашение подпишут лишь до конца сезона, что доказывает тот факт, что это мера временная. Конечно, сотрудничество может быть продлено, но пока «Локомотив» не готов загадывать далеко.

С другой стороны, всё больше вопросов к скаутам «Локомотива». Того же Дзюбу можно было подписать намного раньше, но решили искать кого-то другого. Получается, никого лучше найти не смогли. В этом случае вопросов сразу несколько. Раз раньше на заключение сделки с Дзюбой не давалось добро, значит, были другие варианты? Тогда вопрос в оценке потенциала успешности переговоров. Если же раньше просто обещали найти кого-то сильнее, но не смогли, тогда вопрос, чем вообще в клубе занимается спортивный отдел?

«Локомотив» в итоге выбрал самый очевидный, самый простой вариант, который можно было осуществить ещё в конце 2022 года. Вместо этого клуб начал подготовку, и уже по ходу неё приезжает новый игрок, которому надо освоиться в коллективе. Причём это вовсе не праздное замечание, которое принято в таких случаях высказывать. Этой зимой «Локомотив» подписал Пиняева, Глушенкова и Дзюбу. Таким образом, скорее всего, Михаил Галактионов будет выстраивать игру команды с абсолютно новой атакой, не сыгранной ни с другими партнёрами, ни даже между собой. Риск колоссальный.

Смотря на это, хочется сразу задать вопрос, а насколько «Локомотив» думает дальше лета? Дзюбе 35 лет, и всем ещё в прошлом сезоне было заметно, что нападающий сдает физически. Летом «Локомотив» будет вновь искать форварда? Или будет надеяться на ветерана? Такое чувство, что руководство «железнодорожников» пока исходит из позиции «дожить бы до лета».

Приход Дзюбы был понятен для «Торпедо», где надо просто выбираться всеми доступными силами. Можно было объяснить для «Нижнего Новгорода», где он, скорее, мог бы стать дядькой для молодых партнёров. Однако «Локомотив», который традиционно ставит перед собой серьёзные задачи, кажется, должен действовать более продуманно.

Главный вопрос, конечно, заключается в том, поможет ли Дзюба «Локомотиву». Откровенно говоря, «железнодорожники» обладают таким составом, что должны были бы сохранить прописку в элите и без экс-форварда сборной России. При этом Галактионов сразу оказывается в ловушке. Дзюба явно будет играть, а это означает, что игра «Локомотива» едва ли будет слишком сложной. Стоит ждать забросов на форварда, а там посмотрим. В этой связи даже интересно, как будут выглядеть Пиняев и Глушенков, чьи навыки комбинационной игры могут затеряться.

В общем, решение слишком очевидное, при этом запоздалое, и есть сомнения, насколько оно вообще правильное.

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Роман Андреев