​«Локомотив» остался в меньшинстве уже на 20-й минуте

В одном из субботних матчей Российской премьер-лиги отношения выясняют «Ахмат» и «Локомотив». Уже на 20-й минуте поединка московская команда осталась в численном меньшинстве. Красную карточку перед собой увидел защитник Станислав Магкеев. Он был удалён после второго предупреждения. Вторую жёлтую карточку Магкеев получил за использование локтя в верховом единоборстве.

Удаление случилось при счёте 1:0 в пользу «Локомотива». Автором гола стал зимний новичок «железнодорожников» Сергей Пиняев.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Ахматом» и «Локомотивом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.