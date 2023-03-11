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«Локомотив» обыграл «Ахмат», несмотря на два удаления

11 Марта 2023 • 18:28 Комментировать (2)
Ахмат
0:1
Локомотив Москва
окончен

Матч 19-го тура Премьер-лиги между «Ахматом» и «Локомотивом» получился необычайно интересным. И главным героем сегодня был далеко не Артём Дзюба, оформивший хет-трик на прошлой неделе. Уже на 11-й минуте Сергей Пиняев вывалился справа на ворота и внешней стороной стопы уложил мяч в дальний угол. А на 20-й - Станислав Магкеев подвел «железнодорожников», получив вторую желтую карточку. У «Локомотива» был отличный момент, Франуса Камано зарядил в перекладину, но все равно там был офсайд. Первый опасный момент «Ахмат» создал в начале второго тайма, с хорошим ударом Гамида Агаларова справился вратарь. На 60-й минуте у «Локомотива» еще одна красная карточка - Максим Ненахов зачем-то сзади рубанул по ногам Бернарда Бериши. Вскоре Илья Лантратов выручил гостей, отразив удары Агаларова и Евгения Харина в одной атаке.

«Локомотив» выстоял вдевятером и делит с «Пари НН» спасительное 12-е место. Грозненцы вместе с ЦСКА расположились на пятой строчке.

Протокол игры  
Ахмат0:1Локомотив Москва
  11'Пиняев Сергей (0:1)
Шелия ГиоргиШатара МилошСемёнов АндрейУциев Ризван 57' (Карапузов Владислав ( 57') Харин ЕвгенийШвец Антон  67' 67' (Ильин Владимир ( 67') Бериша БернардОлейников Иван 67' (Камилов Владислав ( 67') Тимофеев Артём 57' (Диванович Заим ( 57') Садулаев Лечи  29' 88' (Черняк Илья ( 88') Агаларов Гамид
Запасные: Нижич ЗоранТашаев РизванМацуев МинкаилТрошечкин АлександрБыстров МаратОпарин МихаилТодорович Дарко
Лантратов ИльяКонти ХерманКузьмичёв ИванМагкеев Станислав  9'  20'Ненахов Максим  42'  60'Глушенков Максим 46' (Куликов Даниил ( 46') Карпукас АртёмТикнизян НаирПиняев Сергей 64' (Миранчук Антон ( 64') Дзюба Артём 76' (Марадишвили Константин ( 76') Камано Франсуа 63' (Смольников Игорь ( 63')
Запасные: ГилермеПогостнов ЕгорРаков ВадимИгнатьев ИванЩетинин МихаилЖемалетдинов РифатХудяков ДаниилМитай Марио
11 марта. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ахмат
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Комментарии (2)
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Дарт Уилфред
11 Марта 2023 в 18:48
Вдевятером 30 минут устояли и не пропустили. Просто молодцы
ингерман
11 Марта 2023 в 18:34
ай тут усе ясна - хозяива пайдуть по наклоннай.. кхе-кхе.. )))
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