«Локомотив» обыграл «Ахмат», несмотря на два удаления

Матч 19-го тура Премьер-лиги между «Ахматом» и «Локомотивом» получился необычайно интересным. И главным героем сегодня был далеко не Артём Дзюба, оформивший хет-трик на прошлой неделе. Уже на 11-й минуте Сергей Пиняев вывалился справа на ворота и внешней стороной стопы уложил мяч в дальний угол. А на 20-й - Станислав Магкеев подвел «железнодорожников», получив вторую желтую карточку. У «Локомотива» был отличный момент, Франуса Камано зарядил в перекладину, но все равно там был офсайд. Первый опасный момент «Ахмат» создал в начале второго тайма, с хорошим ударом Гамида Агаларова справился вратарь. На 60-й минуте у «Локомотива» еще одна красная карточка - Максим Ненахов зачем-то сзади рубанул по ногам Бернарда Бериши. Вскоре Илья Лантратов выручил гостей, отразив удары Агаларова и Евгения Харина в одной атаке.

«Локомотив» выстоял вдевятером и делит с «Пари НН» спасительное 12-е место. Грозненцы вместе с ЦСКА расположились на пятой строчке.