Наставник «Ахмата» Ташуев оценил прогресс Садулаева

Наставник «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о прогрессе полузащитника команды Лечи Садулаева.

«Лечи сейчас прибавил во всех компонентах. У него глаза горят, он хочет играть и в клубе, и в сборной. Просто на тот момент ему надо было немного повзрослеть, обрести стабильность. Знаете, не так, чтобы провести два хороших матча, а третий провалить», — заявил главный тренер грозненцев, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». По его словам, Лечи показывает готовность жертвовать собой ради достижения командного результата. Как отметил специалист, Садулаев имеет данные, чтобы выступать на более высоком уровне.

Напомним, что Лечи Садулаев является воспитанником «Ахмата», проведя 16 матчей в нынешнем сезоне Премьер-лиги, забив два гола при двух ассистах.