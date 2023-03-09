Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наставник «Ахмата» Ташуев оценил прогресс Садулаева

09 Марта 2023 • 13:51 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
1 2.10 X 3.60 2 3.30
11.03 16:30

Наставник «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о прогрессе полузащитника команды Лечи Садулаева.

«Лечи сейчас прибавил во всех компонентах. У него глаза горят, он хочет играть и в клубе, и в сборной. Просто на тот момент ему надо было немного повзрослеть, обрести стабильность. Знаете, не так, чтобы провести два хороших матча, а третий провалить», — заявил главный тренер грозненцев, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». По его словам, Лечи показывает готовность жертвовать собой ради достижения командного результата. Как отметил специалист, Садулаев имеет данные, чтобы выступать на более высоком уровне.

Напомним, что Лечи Садулаев является воспитанником «Ахмата», проведя 16 матчей в нынешнем сезоне Премьер-лиги, забив два гола при двух ассистах. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Ахмат Лечи Садулаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Марта
15:34 · Россия. Премьер-лига
Сёмин призвал не принижать заслуги Семака в «Зените»
15:30 · Россия. Премьер-лига
​Арбитр Мешков не получил назначений на тур РПЛ по итогам работы на матче «Спартака»
15:18 · Россия. Премьер-лига
Камоцци рассказал, при каком условии «Спартак» может стать чемпионом
15:17 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов поделился прогнозом на матч «Локомотива» и «Ахмата»
15:11 · Россия. Премьер-лига
Ташуев верит в сохранение чемпионской гонки РПЛ
14:35 · Россия. Премьер-лига
Петржела рассказал, чего не хватает «Зениту» для успешных выступлений в Европе
14:22 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Задача «Спартака» в матче с «Факелом» - набрать три очка»
14:22 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов: «О выкупе Помазуна мы пока что не думаем»
14:18 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Ахмата» рассказал, почему клуб не стал приглашать Дзюбу
14:11 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Карьера Мешкова не закончится»
14:07 · Россия. Премьер-лига
Зуев: «С «Химками» разошлись хорошо, спасибо руководству»
14:06 · Россия. Премьер-лига
Созин — о Fan ID: «РФС должен сказать какая у него позиция»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: «Думаю, что шансов на титул у «Спартака» практически нет»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «На данный момент Дзюба далёк от оптимальной формы»
13:51 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Ахмата» Ташуев оценил прогресс Садулаева
Все новости
Рекомендуем