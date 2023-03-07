Геркус — о голах Дзюбы: «Футбол расставляет всё по местам»

Экс-президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал игру нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1). Напомним, что на счету 34-летнего футболиста все три гола «железнодорожников» в этой встрече.

«Поздравляю его, футбол расставляет всё по местам. Напомню, что и в дебютном выступлении за «Локомотив» (против «Спартака» в Кубке России) он был близок к голу и признан игроком матча», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ».

Текущий сезон Дзюба начинал в турецкой команде «Адана Демирспор», которую покинул в начале ноября прошлого года. 8 февраля опытный форвард пополнил состав «Локомотива».

После 18 туров РПЛ «железнодорожники» занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 набранных очков.