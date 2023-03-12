Дзюбе не важен статус капитана

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о своём отношении к капитанской повязке, полученной во время матча с «Ахматом» (1:0).

«У меня, правда, нет каких-то особых мыслей по этому поводу, капитан я или не капитан. Быть лидером в раздевалке — это совсем иное, и напрямую это с капитанством не связано», - приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Спортсмен особенно подчеркнул – статус капитана для него абсолютно не важен, тем более, что капитаном «красно-зелёных» является 26-летний спортсмен Дмитрий Баринов.

В настоящий момент «железнодорожники» располагаются на 13 месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.