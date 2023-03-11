«Ахмат» не забил впервые с августа прошлого года

В матче девятнадцатого тура российского чемпионата «Ахмат» проиграл в домашнем матче московскому «Локомотиву», не сумев забить при этом хотя бы один гол. Эта игра прервала серию из четырнадцати матчей чемпионата, в которых грозненская команда забивала - рекордная серия в ее истории.

В предыдущий раз «Ахмат» не забивал в матче российского чемпионата более семи месяцев тому назад - шестого августа прошлого года. Тогда это случилось в игре с питерским «Зенитом», которая закончилась по нулям.

В следующем туре РПЛ грозненский клуб сразится с самарскими «Крыльями Советов».