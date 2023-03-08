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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Локомотиве» рассказали, почему Баринов не перешёл в «Бешикташ»

08 Марта 2023 • 11:25 Комментировать
Ахмат
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Локомотив Москва
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11.03 16:30

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о сорвавшемся переходе полузащитника Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

Напомним, что минувшей зимой турецкий клуб проявлял интерес к 26-летнему футболисту, однако стороны не смогли договориться об условиях сделки.

«В истории с Бариновым и «Бешикташем» не было никаких 5 миллионов евро. Всё это было на словах где‑то в турецких СМИ. К нам пришло одно единственное официальное предложение — на 1,5 миллиона евро. Я считаю, что это недостойное предложение и по отношению к футболисту, и по отношению к нам», — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».

Спортивный директор также отметил, что если в будущем по Баринову поступят адекватные предложения, то московский клуб обязательно их рассмотрит. Сам футболист, по словам Ульянова, не снизил требований к себе, а, напротив, стал работать ещё более усердно.

Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл 23 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Дмитрий Ульянов Дмитрий Баринов
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АХМАТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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