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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпукас: «После «Ростова» эмоционально стало намного легче»

06 Марта 2023 • 23:06 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
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11.03 16:30

Российский полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас поделился впечатлениями от выездной победы своей команды над «Ростовом».

«После «Ростова» эмоционально стало намного легче. Хорошо, что у нас получилась уверенная победа. Это придало нам сил. Мы понимаем, что у нас все может получиться», - заявил Карпукас в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что 4 марта «железнодорожники» уверенно обыграли «Ростов» (3:1) на его же поле в рамках РПЛ и поднялись с 14 на 13 место в турнирной таблице РПЛ, оставив позади «Факел». Теперь у подопечных Михаила Галактионова 16 набранных очков, следующий матч «Локомотив» проведёт также на выезде, но против «Ахмата» в Грозном, игра намечена на 11 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Артём Карпукас
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АХМАТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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