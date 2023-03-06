Карпукас: «После «Ростова» эмоционально стало намного легче»

Российский полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас поделился впечатлениями от выездной победы своей команды над «Ростовом».

«После «Ростова» эмоционально стало намного легче. Хорошо, что у нас получилась уверенная победа. Это придало нам сил. Мы понимаем, что у нас все может получиться», - заявил Карпукас в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что 4 марта «железнодорожники» уверенно обыграли «Ростов» (3:1) на его же поле в рамках РПЛ и поднялись с 14 на 13 место в турнирной таблице РПЛ, оставив позади «Факел». Теперь у подопечных Михаила Галактионова 16 набранных очков, следующий матч «Локомотив» проведёт также на выезде, но против «Ахмата» в Грозном, игра намечена на 11 марта.