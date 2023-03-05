Сенников – о Дзюбе в сборной: «Одна игра ничего не решает»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Сенников порассуждал о возможном возвращении в национальную сборную Артёма Дзюбы после его хет-трика в ворота «Ростова». Ростовчан, напомним, тренирует рулевой команды России Валерий Карпин.

«Одна игра ничего не решает. Полагаю, что Карпин сделает выводы после нескольких мартовских матчей. Посмотрим, как Дзюба проявит себя против «Ахмата», ведь там, наверное, будет сложнее», - рассказал Сенников «Плеймейкеру».

Напомним, что сборная России в третьей декаде марта проведёт два товарищеских матча – соперниками станут сборные Ирана и Ирака. Матч против иранцев пройдёт 23 марта в Тегеране, а игра с командой Ирака запланирована в Сочи на 27 марта.