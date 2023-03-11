Смородская – о «Локомотиве»: «Команда старается, молодцы»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об успехах «железнодорожников» во второй части российского сезона.

«Может ли «Локомотив» войти в пятерку? Не знаю. Команда старается, молодцы. Как оценю «Локомотив» в весенней части сезона? Пока слабенько», - приводит слова Смородской Vprognoze.ru.

Сегодня «красно-зелёные» сумели одержать победу в очень трудном матче с «Ахматом» (1:0), играя вдесятером после 20-й минуты встречи и вдевятером – после 59-й. Победный гол в противостоянии на 11-й минуте забил новичок московского коллектива Сергей Пиняев.