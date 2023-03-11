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Галактионов: «Очень важно продолжить то, что мы начали в Ростове»

11 Марта 2023 • 16:34 Комментировать
Ахмат
0:1
Локомотив Москва
1 3.20 X 3.05 2 2.40
перерыв

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ахматом».

- Традиционный вопрос: ваши ожидания перед игрой? Как вам «Ахмат» на отрезке после возобновления сезона?

- Я уже неоднократно говорил, что это очень боевая команда, которая хорошо  готова физически. Она не зря подобралась к лидирующей группе, в лидирующей части таблицы, поэтому мы ожидаем очень тяжелый матч. Для нас в турнирной таблице, в ситуации, в которой находится «Локомотив», каждый матч решающий. Поэтому нам очень важно продолжить то, что мы начали в Ростове с точки зрения результата, командных действий, игры. Поэтому мы сюда приехали за победой.

- Мы посмотрели состав и видим, что кроме одной вынужденной замены, это отсутствие Баринова, который дисквалифицирован, других перестановок нет. Связано это с тем, что эти футболисты лучше готовы, или после победы состав не меняете?

- С одной стороны вы правильно сказали, что дисквалификация Баринова способствовала определенному изменению позиции, с другой стороны, у нас возвращаются в группу Магкеев и Миранчук, которые пропускали игру в Ростове. Но у Антона, к сожалению, было небольшой недомогание, поэтому он готовится выйти по ходу игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов
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АХМАТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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