Каряка: У Дзюбы получится в «Локомотиве»

Бывший нападающий «Динамо» Андрей Каряка поделился мнением об игре форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Дзюба неплохо себя проявляет в «Локомотиве». Да, у него не получилось в Турции, но ничего страшного. Сейчас получится в «Локомотиве». Его и взяли, чтобы вывести команду из зоны стыковых матчей», — приводит слова Каряки издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, 34-летний Дзюба перебрался в «Локомотив» минувшей зимой, подписал контракт до лета 2023 года. На счету футболиста три забитых мяча в трех матчах за «железнодорожников».

После 18 туров «Локомотив» занимает 13-е место в чемпионате России, набрав 16 очков.