Ахмат - Локомотив: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Битва «Ахмата» с «Локомотивом» в 19-м туре РПЛ обещает быть одной из самых интересных. Грозненцы под началом Сергея Ташуева провели отличную летнее-осеннюю часть сезона и претендуют на медали, да и возобновили официальные матчи с победы над «Оренбургом» (3:1). Аналогично сыграли и «железнодорожники», которые пока ведут борьбу за выживание, обыграв одного из фаворитов, ростовчан. Тогда особо активничал Артём Дзюба, который сегодня наверняка будет желать продлить голевую серию.

Кто в итоге будет праздновать победу - узнаем в 16:30 на «Матч Премьер». Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.