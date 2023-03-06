Кечинов: «Карпин ещё может вернуться к кандидатуре Дзюбы»

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов прокомментировал решение Валерия Карпина не вызывать в сборную России на мартовский сбор нападающего столичного «Локомотива» Артёма Дзюбу.

«Дзюба на должном уровне сыграл пока лишь один матч, где и забил трижды. Я думаю, для Валерия Карпина этого мало. Надо, чтобы Дзюба сыграл побольше таких игр, он должен убедить тренерский штаб, что ещё готов помочь сборной. Карпин может вернуться к его кандидатуре», - цитирует Кечинова портал Rusfootball.

Напомним, что Дзюбе не нашлось места даже в расширенном списке сборной России из 41 игрока. В основном в нём молодые футболисты.

Отметим, что Дзюба до перехода в «Локомотив» в феврале более трёх месяцев не мог найти себе новый клуб.