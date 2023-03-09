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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Главный тренер «Ахмата» рассказал, почему клуб не стал приглашать Дзюбу

09 Марта 2023 • 14:18 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
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11.03 16:30

Наставник «Ахмата» Сергей Ташуев в преддверии матча против «Локомотива» рассказал о возможности подписания Артёма Дзюбы зимой.

«Дзюба — большой футболист. Но его кандидатуру мы не рассматривали. Во-первых, понимали уровень зарплатной ведомости клуба. Вo-вторых, у нас есть молодой Агаларов, опытный Ильин, Конате в самом cоку. Считаю, добротная группа атаки», — заявил главный тренер грозненцев, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Ташуев отметил, что Дзюба добавит обороне «Ахмата» головной боли, поэтому необходимо лишить форварда свободного пространства. Тем не менее специалист отмечает, что команда не будет менять схему из-за одного игрока соперников.

Напомним, что Артём Дзюба оформил хет-трик в первом матче после возобновления сезона против «Ростова». Встреча «Локомотива» и «Ахмата» в рамках 19-го тура РПЛ пройдёт в субботу, 11 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Сергей Ташуев Ахмат
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АХМАТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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