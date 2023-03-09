Ташуев верит в сохранение чемпионской гонки РПЛ

Наставник грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о чемпионской гонке Российской премьер-лиги.

«Рано об этом говорить. Впереди немало туров. Восемь очков отрыва пока ещё не гарантируют «Зениту» очередное чемпионство. Эти разговоры больше для болельщиков», — заявил главный тренер «Ахмата», чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Также специалист рассказал, что не зацикливается на том факте, что именно грозненцы нанесли «сине-бело-голубым» единственное поражение в текущей кампании. По его мнению, если «Ахмат» обыграл «Зенит», то и другие способны, что влияет на сохранение чемпионской гонки в нынешнем сезоне.

Напомним, что после 18 туров подопечные Сергея Семака лидируют с 45 очками, опережая «Спартак» на восемь баллов.