Бывший тренер Педриньо в «Аудакс Сан-Паулу» Джованни Мигель в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал ситуацию игрока.

- Я могу назвать Педриньо членом своей семьи, он близкий человек для меня, и я не верю, что он мог сделать что-то ужасное. Уверен, в полиции во всем разберутся. Его просьба об отстранении от футбола совсем не означает, что он виноват. Для всех так будет лучше, а потом Педриньо вернется и будет радовать болельщиков на поле. Он уже успел забить за «Сан-Паулу» 3 гола, и забьет еще больше.

- В Бразилии писали, что он может вернуться в «Локомотив» досрочно, это так?

- Возвращение в Россию сейчас плохая идея. Для Педриньо очень важно справиться с этой проблемой и не сломаться психологически, дома ему будет это сделать легче, — сказал Мигель.

Ранее сообщалось, что 23-летний бразилец обвиняется в домашнем насилии в отношении девушки. Сам Педриньо попросил отстранить его от футбола, пока он полностью не докажет свою невиновность.